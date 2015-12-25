ЦИК объявила о начале избирательного процесса в райсоветы Киева с 6 февраля

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла, рассмотрев решение Киевского городского совета от 23 июля 2015 года "Об управлении районами города Киева".

Отмечается, что этим решением Киевский городской совет, в частности, установил, что управление районами в столице осуществляется районными в городе Киеве советами, образовала Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский районные в городе Киеве советы, определила объем и рамки полномочий районных в городе Киеве советов и назначила первые выборы депутатов таких советов на 27 марта 2016 г.

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Напомним, что райсоветы в столице Украины городе Киеве были ликвидированы в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2016 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов 10 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.