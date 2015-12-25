Кличко: нормы госбюджета для столицы ставят Киев в ситуацию выживания, а не развития

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, комментируя принятие госбюджета, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

«Я общался с депутатами и очень странно было услышать слова некоторых из них, что киевляне «жируют». Я говорю: вы выйдите на улицу, пообщайтесь с людьми. Цены в Киеве выше, чем в других регионах, стоимость жизни высокая и люди выживают в этих очень сложных условиях. И я могу сказать, что это бюджет не развития, а выживания», - отметил Кличко.

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Мэр отметил, что у Киева будут изымать 60% НДФЛ. Он подчеркнул, что это постыдная политика, и что налоги киевлян должны оставаться в столице, чтобы Киев развивался, строились дороги и мосты, новые инфраструктурные объекты, включая социальные. «А сейчас нас ставят в такую ситуацию, когда мэр вынужден будет приходить к премьеру и просить: дайте нам на этот или другой инфраструктурный объект», - сказал Кличко.

«Мы предусмотрели, что деньги с Киевской таможни мы будем направлять на инфраструктурные объекты, дороги. И это очень хорошо. Но сказать, что я доволен этим бюджетом, - так нет», - подчеркнул Кличко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в 4 часа утра 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом в 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн. Ранее показатель доходов был на уровне 601 млрд грн.

Проект госбюджета был доработан с учетом принятых накануне законов, которые обусловили изменения в налоговом законодательстве. Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран «Большой семерки» в Украине.