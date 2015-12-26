В Киеве с понедельника ожидается снижение температуры и дождь с мокрым снегом

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте такжеСиноптики предупредили о повышенной лавинной опасности в высокогорье Карпат из-за оттепели «Температура воздуха снизится ночью и днем до 4 градусов тепла - 1 градуса мороза», - отмечает КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В течение 29-31 декабря будет снижение температуры - ночью до 6-11 градусов мороза, днем до 2-7 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег.

1-3 января 2016 года сохранится холодная погода преимущественно без осадков.

Сегодня, 26 декабря, в столице облачно с прояснениями без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем - 5-7 градусов тепла, отмечается в сообщении.