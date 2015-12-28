За год в Киеве остановили 50 незаконных строек

Об этом "Украинской правде. Киев" сообщил директор Департамента городского благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"За этот год по состоянию на сегодня остановлено около 50 незаконных строек. Скандальные ЖК "Сосновый бор", "Східна брама", где изымали технику, и ряд других остановлены", - сказал он.

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В то же время чиновник добавил, что очень часто новые стройки вырастают в течение недели, кроме того, у города есть еще одна проблема – строительства на уровне 5-го этажа.

"Наша проблема – строительства, которые находят на уровне 5 этажа – там у нас возможности влияния минимальны. В таких случаях город должен через суд доказывать незаконность, а после этого сносить эти объекты. Но ликвидация этих объектов крайне дорого будет стоить бюджету. Сегодня основная цель застройщика выйти на уровень 3-го этажа. Когда они доходят до 3 этажа, они понимают, что дальше мы их остановить не можем, и они могут продолжать работу", - сказал Белоцерковец.

Он отметил, что к борьбе с незаконными стройками в первую очередь надо привлекать правоохранительные органы.

"Они должны приходить и останавливать, как только видят, что где роют котлован. Они имеют право изъять паспорт, задержать человека , привезти его в участок на опознание, составить админпротокол или возбудить уголовное дело. Но из-за пассивности и слабости правоохранительных органов город становится заложником ситуации с незаконным строительством – когда мы действуем вопреки всему", - сказал Белоцерковец.

При этом он добавил, что если власти наконец-то удастся положить конец всем незаконным стройкам, то будет большое количество пострадавших.

"К примеру, Войцеховский. Это реальная финансово-строительная пирамида. Если она остановится, то она лопнет, и у нас будет пострадавших раза в 2-3 больше, чем в "Элита-центре", - сказал директор Департамента городского благоустройства.

Он также выразил убеждение, что городская власть должна компенсировать расходы пострадавшим вкладчикам.

"Это неправильно абсолютно. Мы должны понимать, что по-хорошему – это риск застройщика и его уголовная ответственность, а также риски тех инвесторов, которые пошли на эту аферу. Люди перед тем, как покупать квартиру. должны прекрасно понимать, что они рискуют, если не проверят документы. Это вопрос для них – буквально тысячи гривен – оплатить услуги юриста, который проверит законность конкретного строительства, наличие документов", - пояснил Белоцерковец.

По его словам, задача власти проинформировать, предоставить всю возможную информацию о том, законное или незаконное строительство, а задача людей принять решение – рисковать или нет.

"На сегодня у нас работает сайт "Центр мониторинга застройки города Киева". На нем проанализировано около 70% строек Киева. Там сразу видно – красным выделены незаконные строительства, а зеленым – законные, там также можно посмотреть, какие документы есть, а каких не хватает у незаконных строек", - подытожил Белоцерковец.