В Киеве на Оболони произошла стрельба, ранены два человека

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

По предварительной информации, у одного мужчины – ушибы, у другого – рассечение головы и ранение ноги.

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«Сообщение о конфликте между группой мужчин правоохранители получили в 12 часов. При этом заявитель сообщил о том, что были слышны выстрелы, а затем молодчики разбежались в разные стороны. На место происшествия выехали сотрудники управления полиции охраны и следственно-оперативная группа. Установлено, что стреляли из травматического оружия», - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства инцидента.