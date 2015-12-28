В Киеве на Оболони произошла стрельба, ранены два человека
13:51, 28 декабря 2015Киев
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На улице Героев Днепра в Киеве произошел вооруженный конфликт между группой мужчин, в результате которого двое из них ранены.
Двое мужчин ранены / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
По предварительной информации, у одного мужчины – ушибы, у другого – рассечение головы и ранение ноги.
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«Сообщение о конфликте между группой мужчин правоохранители получили в 12 часов. При этом заявитель сообщил о том, что были слышны выстрелы, а затем молодчики разбежались в разные стороны. На место происшествия выехали сотрудники управления полиции охраны и следственно-оперативная группа. Установлено, что стреляли из травматического оружия», - говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства инцидента.
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