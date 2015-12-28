Налипание мокрого снега и гололед: киевских водителей предупреждают об ухудшении условий на дорогах

"Киевавтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах столицы и призывает автомобилистов при возможности ограничить движение личным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 28 декабря в столице ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра 15-20 м/с, дождь с переходом на мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и осторожными, ограничить пользование собственным автотранспортом и не выезжать на дорогу без необходимости", - говорится в сообщении.