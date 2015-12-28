Стрельба на Оболони: количество пострадавших возросло до трех человек (фото, видео)
18:08, 28 декабря 2015Киев
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Количество пострадавших в результате стрельбы на Оболони возросло до трех человек.
Полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы / kyiv.npu.gov.ua
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в городе Киеве.
"По предварительной информации, у одного мужчины – ушибы лица и головы, в двух других – ранения ноги и предплечья соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие с огнестрельными ранения находятся в больничных учреждениях, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что на улице Героев Днепра в Киеве произошел вооруженный конфликт между группой мужчин. Установлено, что стреляли из травматического оружия.
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