Стрельба на Оболони: количество пострадавших возросло до трех человек (фото, видео)

18:08, 28 декабря 2015
Киев
7144

Количество пострадавших в результате стрельбы на Оболони возросло до трех человек.

Полиция / kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

"По предварительной информации, у одного мужчины – ушибы лица и головы, в двух других – ранения ноги и предплечья соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие с огнестрельными ранения находятся в больничных учреждениях, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте такжеОдин из подозреваемых в обстреле такси в Киеве арестован
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что на улице Героев Днепра в Киеве произошел вооруженный конфликт между группой мужчин. Установлено, что стреляли из травматического оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter