Стрельба на Оболони: количество пострадавших возросло до трех человек (фото, видео)

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

"По предварительной информации, у одного мужчины – ушибы лица и головы, в двух других – ранения ноги и предплечья соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие с огнестрельными ранения находятся в больничных учреждениях, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что на улице Героев Днепра в Киеве произошел вооруженный конфликт между группой мужчин. Установлено, что стреляли из травматического оружия.