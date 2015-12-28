В столице сегодня использовали свыше 760 тонн соли и песка для избежания гололеда – КГГА
В столице по состоянию на 17.00 дорожники «Киевавтодора» использовали 472 тонны соли и 289 тонн песчано-солевой смеси для посыпки дорог в рамках борьбы с гололедом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«Также дорожники проводят в усиленном режиме обработку посыпальними материалами остановок общественного транспорта и тротуаров, находящихся на балансе предприятий корпорации, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 28 декабря ухудшились погодные условия: температура воздуха понизилась, прошел дождь с мокрым снегом, наблюдается сильный ветер, на дорогах гололедица.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обратилась к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными, ограничить пользование личным автотранспортом и не выезжать на дорогу без необходимости.