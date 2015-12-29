В Киеве в подъезде жилого дома неизвестный расстрелял мужчину

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Вчера около 22 часов в милицию поступила информация об огнестрельном ранении мужчины в подъезде многоэтажки. В подъезде на первом этаже правоохранители обнаружили убитым 50-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями правой части грудной клетки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с места происшествия криминалисты изъяли 8 стреляных гильз, которые направлены на экспертное исследование. Пока оружие, из которого стрелял злоумышленник, устанавливается.

Следственным отделом Святошинского управления полиции ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вчера УНИАН сообщал, что на улице Героев Днепра в Киеве произошел вооруженный конфликт между группой мужчин. Установлено, что стреляли из травматического оружия.