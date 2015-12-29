Стрельба в подъезде жилого дома Киева: следователи установили личность убитого (фото, видео)

Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает ТСН.uа.

О личности убитого правоохранители пока не разглашают, ссылаясь на запрет следователей.

Отмечается, что с места происшествия криминалисты изъяли 8 стреляных гильз, которые направлены на экспертное исследование.

Пока оружие, из которого стрелял злоумышленник, устанавливается.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что 28 декабря в подъезде одного из домов по улице Тулузы Святошинского района Киева неизвестный застрелил 50-летнего мужчину.