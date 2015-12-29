В Киеве в новогоднюю и рождественскую ночи продлят работу общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

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Предусмотрено, что последнее отправление общественного транспорта будет происходить в праздничную ночь около 4 утра. С подробной информацией о маршрутах, которые будут осуществлять перевозки пассажиров в Новогоднюю ночь с 31 декабря 2015 на 1 января 2016 года, и их движении можно ознакомиться по ссылке:

Также отмечается, что фуникулер в ночь с 31 декабря 2015 на 1 января 2016 года будет работать круглосуточно.

Киевпасстранс также предупреждает, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря 2015 года с 19:30 до 2:00 1 января 2016 года, а также 1 января 2016 с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение общественного транспорта организовано с некоторыми изменениями. В частности, это коснется троллейбусных маршрутов: №6 от Минского массива до ст. метро «Лукьяновская»; № 16 от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода, а также автобусов маршрута № 24 по расписанию рабочего дня.

Работа автобусов маршрута № 114 (R1) «ул. Милославская – ж/д вокзал «Центральный» с 1 до 10 января 2016 года организована по расписанию рабочего дня.

В период с 1 до 10 января 2016 года работа общественного наземного транспорта будет организована по расписаниям выходного дня с изменениями (с увеличением количества подвижного состава в зависимости от пассажиропотока).

С 1 до 10 января 2016 года электропоезда кольцевой городской электрички будут курсировать согласно графику выходного дня.

Как сообщалось ранее, в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года и с 6 на 7 января 2016 года работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.