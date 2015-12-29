Инцидент с пьяной женщиной-водителем на Печерске: полиция рассказала подробности происшествия

Отмечается, что автомобиль Hyundai остановился в запрещенном месте вблизи м. Дружбы народов, чтобы высадить пассажиров. Когда к женщине-водителю подошли патрульные и сообщили, что там остановка и стоянка запрещена, она начала вести себя агрессивно.

Так, стало известно, что женщина начала убегать от патрульных, а когда остановилась, зашла в аптеку.

"Когда же вышла, возле машины дежурили патрульные. Они не давали женщине с очень заметными признаками алкогольного опьянения сесть за руль. Однако она присела на пассажирское сидение и резко заблокировалась в машине. Перебралась на кресло водителя и начала движение на патрульных. Полицейские разбили боковое стекло и пытались открыть дверь, чтобы задержать агрессивного водителя", - говорится в сообщении патрульных.

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Кроме того, сообщается, что нарушительница не реагировала на требования патрульных притормозить даже после предупреждений о применении оружия.

"На двух прострелених колесах продолжала бежать, совершив наезд на пожилую женщину. Потом бросила машину во дворе своего дома на ул. Киквидзе и исчезла в подъезде", - рассказали в полиции.

Однако на этом женщина не остановилась, прибегнув к реализации "гениального плана": вызвала 102 с сообщением, что патрульные почему-то разбили ей стекло в машине и вели себя агрессивно.

"Этот звонок помог за несколько минут вычислить квартиру и задержать нарушительницу. Освидетельствования на драгере показало 0,83 промилле", - отмечается в сообщении.

Сейчас на водителя составили соответствующие протоколы и доставили в Печерское управление полиции в г. Киев.

Ранее УНИАН сообщал, что полицейский автомобиль насмерть сбил жительницу Киева на пешеходном переходе. "Иномарка с синими номерами" на пешеходном переходе сбила 41-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи.