В ходе преследования грабителей на Range Rover пострадали сотрудники полиции

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в г. Киеве.

Как отметили в главке полиции, мужчина остановился у обменного пункта, чтобы поменять деньги, во время чего к нему подъехал автомобиль Range Rover с неизвестными, которые забрали средства.

По полученным приметам автомобиля и неизвестных сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, начали преследование, в ходе которого произошло ДТП.

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Сейчас лица, которые сбежали из автомобиля, разыскиваются. Объявлен "план перехват". Полицейским предоставляется медицинская помощь, их состоянию здоровья ничего не угрожает.

Как уточнили в главке полиции, в результате инцидента всего пострадало 5 человек, включая 2 полицейских.