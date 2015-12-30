В Нацполиции рассказали подробности ДТП с патрульными во время погони за грабителями на Range Rover

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"По предварительной информации, один из них выскочил из автомобиля еще до момента совершения ДТП, а другой после столкновения", - сообщила Блищик.

Всего известно о 5 пострадавших.

В то же время сообщается, что грабителям удалось скрыться, на данный момент правоохранители пытаются выйти на их след.

"Первоочередные оперативно-розыскные мероприятия не дали положительного результата. Сейчас в рамках уголовного производства начато по ч.4 ст. 187 УК. Мы проводим дальнейшее комплекс следственных и розыскных гласный и негласный действий, чтобы выйти на их след и задержать", - сообщают в Нацполиции.

Также спикер Нацполиции рассказала детали инцидента.

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"Инцидент произошел в 20:30, получили сообщение о разбойном нападении. Мужчина рассказал, что он поменял деньги, это большая сумма средств, по его словам, 70 тыс. долларов. Когда остановился на светофоре, к нему подбежали двое неизвестных в балаклавах, которые угрожали ему автоматическим оружием и отобрали у него эту сумку. После этого нападавшие с места происшествия скрылись. Мужчина вызвал 102, ввели специальный план перехвата и с ориентированием автомобиль заметил патрульный экипаж. Началось преследование", - сообщила Блищик.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе Протасового Яра два человека, вооруженных автоматами, похитили 70 тыс. долларов и скрылись на Range Rover. Уходя от преследования, они протаранили полицейскую Toyota Prius, а также Suzuki и Ford, полицейские получили травмы.