В сети появились видео с места ночного ДТП в Киеве с участием патрульных

В интернете появились видеокадры с места масштабного ДТП в Киеве, которое произошло ночью 30 декабря во время погони полицейских за злоумышленниками. Видео опубликовано на сайте dtp.kiev.ua.

На кадрах запечатлены первые минуты после аварии. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы на улице Выборгской.

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Злоумышленники скрылись с места преступления, забрав с собой деньги в сумме 70 тысяч долларов, которые они ранее украли угрожая автоматами.

По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двух полицейских.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. В Киеве объявлен план "Перехват".