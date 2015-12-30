В сети появились видео с места ночного ДТП в Киеве с участием патрульных
В сети появились фото и видео с места крупного ДТП в Соломенском районе Киева на улице Выборгской, которое спровоцировали грабители вечером 29 декабря, убегая от полиции.
В интернете появились видеокадры с места масштабного ДТП в Киеве, которое произошло ночью 30 декабря во время погони полицейских за злоумышленниками. Видео опубликовано на сайте dtp.kiev.ua.
На кадрах запечатлены первые минуты после аварии. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы на улице Выборгской.
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Злоумышленники скрылись с места преступления, забрав с собой деньги в сумме 70 тысяч долларов, которые они ранее украли угрожая автоматами.
По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двух полицейских.
В настоящее время полиция разыскивает преступников. В Киеве объявлен план "Перехват".