В новогоднюю ночь в Киеве выпадет снег, температура упадет до 12° мороза
18:49, 30 декабря 2015Киев
1706
В КГГА рекомендуют водителям по возможности ограничить пользование личным автотранспортом.
В новогоднюю ночь в Киеве будет морозно / Фото УНИАН
В новогоднюю ночь в Киеве ожидается до 12 градусов мороза, снег и гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Читайте такжеНа Украину надвигаются сильные морозы: в предновогодние дни температура опустится до -14°
Так, согласно сообщению, «31 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью – 10-12° мороза, днем – 6-8° мороза».
В КГГА рекомендуют водителям по возможности ограничить пользование личным автотранспортом и не выезжать на дорогу без крайней необходимости в связи с ухудшением погодных условий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter