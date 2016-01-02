В центре Киева произошел пожар в ресторане (видео)

На месте пожара работают спасатели, посетителей заведения эвакуировали, передает "Громадське".

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Кроме того, о событии сообщают пользователи в соцсетях.

Заведение с огоньком. Пожар в Чачапури! С вещами на выход Опубліковано Олександром Козаченком 2 січня 2016 р.

Стоит отметить, что летом в 2014 году ресторан "Чачапури" пытались захватить вооруженные люди, которые называли себя представителями самообороны. Их задержали тогда силовики батальона "Киев-1".