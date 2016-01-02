В центре Киева произошел пожар в ресторане (видео)
22:59, 02 января 2016Киев
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В Киеве на бульваре Шевченко произошел пожар в ресторане «Чачапури».
Пожар в ресторане / twitter/tombreadley
На месте пожара работают спасатели, посетителей заведения эвакуировали, передает "Громадське".
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Кроме того, о событии сообщают пользователи в соцсетях.
Заведение с огоньком. Пожар в Чачапури! С вещами на выходОпубліковано Олександром Козаченком 2 січня 2016 р.
Стоит отметить, что летом в 2014 году ресторан "Чачапури" пытались захватить вооруженные люди, которые называли себя представителями самообороны. Их задержали тогда силовики батальона "Киев-1".
Как сообщал УНИАН, в Киеве в Гидропарке горел ресторан "Млын". Отмечалось, что во время тушения пламени в работников ГСЧС возникли трудности. Из-за плохого технического состояния пожарных автомобилей они не смогли нормально качать воду из Днепра через гидравлические насосы. Поэтому пришлось ждать, пока приехали другие автомобили.
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