Из Киева с начала новогодних праздников коммунальщики вывезли мусор объемом в два грузовых поезда

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

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В КГГА также отмечают, что во время праздников столичные коммунальные службы продолжают проводить комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети, придомовых территорий, межквартальных проездов и тому подобное.

В частности, сегодня к уборке снега и льда с автодорог, улиц и тротуаров Киева привлечено 259 единиц автотехники КК «Киевавтодор».