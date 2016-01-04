В Киеве произошла драка с применением оружия: ранены два человека

В Киеве минувшей ночью в одном из ресторанов произошла драка с применением оружия, в результате которой ранены два человека, сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Ссора возникла между товарищами, когда те вышли из ресторана. Началась драка, в ходе которой один из них достал пистолет и выстрелил двум людям в шею и туловище соответственно»,- говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли четыре гильзы.

Потерпевшим вызвали «скорую» и оказали необходимую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Однако во время проверки прилегающей территории правоохранители обнаружили и задержали стрелка неподалеку в парке. В присутствии понятых у него изъяли пистолет, два магазина и балаклаву.

«Все участники драки длительное время не могли успокоится и вели себя агрессивно. 38-летний мужчина неожиданно подбежал к сотруднику полиции, который опрашивал свидетелей, сбил правоохранителя с ног и начал бить его ногами»,- отмечается в сообщении.

Дебошира доставили в управление полиции. Из карманов его куртки изъяли пистолет и почти три десятка патронов.

В обоих случаях вещественные доказательства направили для проведения экспертизы. По предварительным данным, изъятое оружие является травматическим.

Следственным отделом начато два уголовных производства: по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За причинение телесных повреждений задержанному грозят исправительные работы до одного года. За нападение на работника полиции молодой человек может 5 лет провести в тюрьме. Досудебное расследование продолжается, добавили в главке полиции.