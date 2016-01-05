В Киеве на Рождество ожидаются метели

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, ветер будет юго-восточным и восточным, 7-12 м/сек.

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8-9 января в столице ожидается небольшой мокрый снег, а ночью 9 января - без существенных осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

Ранее УНИАН сообщал, что синоптики объявили на 5 января штормовое предупреждение по всей территории Украины.