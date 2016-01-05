В Киеве будут убирать снег в круглосуточном режиме - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 3.00 5 января на улицах работают 257 единиц специальной техники предприятий корпорации и 48 бригад ручной уборки.

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Кроме того, задействовано 152 единицы техники и 4745 работников жилищно-эксплуатационных участков райгосадминистраций, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики объявили на сегодня, 5 января, штормовое предупреждение по всей территории Украины.