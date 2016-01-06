Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Киеве 7 и 8 января

18:51, 06 января 2016
Киев
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Украинский гидрометеорологический центр сообщил об ухудшении погодных условий в столице 7 и 8 января.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды / УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службв Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозам синоптиков, днем 7 и ночью 8 января ожидается снег, количество осадков составит 5-10 мм, прирост высоты снежного покрова ожидается на уровне на 10-20 сантиметров. Гидрометцентр прогнозирует слабую метель, на дорогах – гололедицу.

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