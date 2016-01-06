За неубранный снег в столице оштрафованы 45 предприятий - КГГА

Каждый балансодержатель независимо от формы собственности несет ответственность за очистку от снега тех территорий, которые за ним закреплены. Неубранная территория грозит штрафными санкциями. С начала снегопадов в столице оштрафованы 45 предприятий на общую сумму почти 80 тысяч гривень.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время штаба по оперативным вопросам отопительного сезона в Киеве, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городские и районные инспекторы пока повышенное внимание уделяют уборке города от снега, особенно тех мест, где могут травмироваться граждане. Это придомовые территории, лестницы подземных пешеходных переходов и лестницы на придомовых территориях, входы в станции метро и т.д. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА постоянно ведется мониторинг таких локаций, в том числе с учетом информации, предоставляемой Департаментом здравоохранения КГГА. Кроме того, одним из главных инструментов в работе инспекторов есть карта балансовой принадлежности территории. На карте указаны организации, закрепленные за определенными территориями, лица, несущие персональную ответственность за уборку, и их контакт", - подчеркнул Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА поручил усилить работу с частными предпринимателями и арендаторами, которые должны своевременно проводить очистку территории от снега и ледового покрытия. Если такая работа не проводится, составляется административный протокол. В общем уже оштрафованы 45 предприятий, которые должны уплатить в бюджет города почти 80 тысяч гривень.

Кроме того, он отметил, что балансодержатели также несут уголовную ответственность, если через нечищеные тротуары пешеходы получили травмы.

По результатам совещания, заместитель председателя поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить работу районных коммунальных служб на предмет качества очистки придомовых территорий от снега и ледового покрытия.

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Контроль за работой районных служб также осуществлять инспекторы Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА и "Контакт-центр Киева 15-51".