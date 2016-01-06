За неубранный снег в столице оштрафованы 45 предприятий - КГГА

21:22, 06 января 2016
Киев
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Оштрафованные предприятия должны уплатить в бюджет города почти 80 тысяч гривень.

Фото УНИАН

Каждый балансодержатель независимо от формы собственности несет ответственность за очистку от снега тех территорий, которые за ним закреплены. Неубранная территория грозит штрафными санкциями. С начала снегопадов в столице оштрафованы 45 предприятий на общую сумму почти 80 тысяч гривень.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время штаба по оперативным вопросам отопительного сезона в Киеве, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городские и районные инспекторы пока повышенное внимание уделяют уборке города от снега, особенно тех мест, где могут травмироваться граждане. Это придомовые территории, лестницы подземных пешеходных переходов и лестницы на придомовых территориях, входы в станции метро и т.д. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА постоянно ведется мониторинг таких локаций, в том числе с учетом информации, предоставляемой Департаментом здравоохранения КГГА. Кроме того, одним из главных инструментов в работе инспекторов есть карта балансовой принадлежности территории. На карте указаны организации, закрепленные за определенными территориями, лица, несущие персональную ответственность за уборку, и их контакт", - подчеркнул Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА поручил усилить работу с частными предпринимателями и арендаторами, которые должны своевременно проводить очистку территории от снега и ледового покрытия. Если такая работа не проводится, составляется административный протокол. В общем уже оштрафованы 45 предприятий, которые должны уплатить в бюджет города почти 80 тысяч гривень.

Кроме того, он отметил, что балансодержатели также несут уголовную ответственность, если через нечищеные тротуары пешеходы получили травмы.

По результатам совещания, заместитель председателя поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить работу районных коммунальных служб на предмет качества очистки придомовых территорий от снега и ледового покрытия.

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Контроль за работой районных служб также осуществлять инспекторы Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА и "Контакт-центр Киева 15-51".

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