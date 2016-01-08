Столичные власти сообщили, на каких улицах снег убирают в первую очередь

Как отмечается в сообщении, вся имеющаяся спецтехника, в том числе 263 единицы, среди которых 100 солеразбрасывателей, 89 снегоочистителей, 55 тракторов со специальным оборудованием и другая, работает в районах столицы. Дополнительно выведены 46 бригад ручной уборки, которые расчищают труднодоступные места, куда техника физически не может добраться.

Читайте такжеЗа неубранный снег в столице оштрафованы 45 предприятий - КГГАВ первую очередь уборка ведется на улицах магистрального значения и улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

В случае усиления снегопада, "Киевавтодор" были заключены договора на привлечение дополнительных 185 единиц техники.

Специалисты Департамента транспортной инфраструктуры обращают внимание, что в условиях снегопада, который не прекращается, могут возникнуть ситуации, когда общественный транспорт и граждане потребуют дополнительной помощи.

"Руководство Департамента обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой не оставлять транспорт на обочинах дорог и в других в местах, где частные авто могут мешать технике, убирающей снег. Припаркованные на обочинах автомобили снижают скорость и эффективность работы спецтехники, особенно на основных магистралях города и у служб быстрого реагирования", - подчеркивается в сообщении.

Столичные власти также обращают внимание на то, если из-за снегопада кто-то находится в экстренной ситуации, не имеете возможности самостоятельно выехать или выйти, и ситуация требует срочного привлечения спецтехники, необходимо позвонить на номера круглосуточных служб: 1551 и 1557 (со стационарного), 205-73-37 (с мобильного).