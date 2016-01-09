В Киеве снег убирают 500 машин и более 5 тысяч человек (фото)

В Киеве снег на дорогах убирают более 500 единиц техники и более 5,2 тыс. человек.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, сегодня в уборке от снега улично-дорожной сети задействовано 502 единицы спецтехники.

Кроме того, в уборке снега задействованы 5 тыс. 240 человек.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит владельцев частного транспорта относиться с пониманием к ситуации и не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать процессу очистки дорог.