Киевским коммунальщикам из-за снега отменили выходной

Об этом на заседании оперативного штаба заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт городских властей.

"Мы объявили 9 января рабочим днем для всех коммунальщиков, которые задействованы в уборке снега", – сказал он.

Чиновник отметил, что по состоянию на 18.00 8 января дорожники очистили от снега 90% главных улиц города.

"На утро 9 января расчищенными должны быть все дороги, приспособлены для движения автомобилей. В субботу основные усилия будут направлены на очистку пешеходных зон – мы должны быстро убрать снег с тротуаров и других мест интенсивного движения людей, чтобы избежать образования сильной гололедицы и предотвратить травмирование граждан", - сказал Пантелеев.

Он добавил, что будет работать и инспекция по благоустройству, которая проверит выполнение балансодержателями обязанностей по уборке снега на вверенных территориях. Тех, кто этого не сделал – будут штрафовать, независимо от формы собственности.

«Так, в течение трех суток уже составлено 145 протоколов – общая сумма выписанных штрафов за несвоевременно убранный снег составляет около 200 тысяч гривень», - отметил Пантелеев.

Чиновник подчеркнул, что избежать особых осложнений движения на дорогах столицы удалось благодаря слаженной работе всех служб и соблюдению технологических процессов. Он пояснил, что технология очистки путей от снега и льда построена на использовании реагентов. В первую очередь, дороги посыпают солью, которая в условиях автомобильного движения превращает снежные накаты на жидкую субстанцию, так называемую «кашу». Затем ее убирают с помощью спецтехники. Такая технология позволяет максимально эффективно очистить автодороги.

В целом, по информации КП «Киевавтодор», в течение суток на дорогах работало 260 единиц спецтехники, а также 324 работника (46 бригад ручной уборки), которые вручную очищали остановки общественного транспорта, наземные пешеходные переходы.

К уборке снега также присоединились 4800 работников и 184 единицы техники Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, 55 единиц техники и 565 работников КО «Киевзеленстрой», сотрудники и техника КП «Киевпастранс».

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Налажено также эффективное сотрудничество с патрульной полицией. В частности, полиция сопровождает колонны снегоочистительной техники, оказывает помощь участникам дорожного движения, обеспечивает эвакуацию авто, которые мешают работе спецтехники, а также информирует о расположении пунктов обогрева тех жителей города, которые не имеют собственных домов и требуют внимания городской власти и социальных служб.