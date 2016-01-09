В столице иномарка выехала на тротуар: погибла женщина

В Днепровском районе столицы, вблизи станции метро "Левобережная", водитель иномарки выехал на тротуар и сбил насмерть пожилую женщину, еще один мужчина получил травмы.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, информация о ДТП поступила в полицию около 15:00.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что автомобиль "Мерседес" двигался по улице Марины Расковой и неожиданно выехал за проезжую часть.

В результате ДТП пострадали двое граждан: пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте, а 62-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы.

Следственно-оперативная группа отработала место дорожно-транспортного происшествия. Материалы зарегистрированы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Предварительно установлено, что 22-летнему водителю "Мерседеса" стало плохо, и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу, а его пассажир 1995 года рождения, с незначительными травмами отказался от госпитализации.

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Окончательные причины аварии будут установлены в ходе следствия.