Из-за ухудшения погодных условий возможно ограничение въезда грузового транспорта в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, для этого на 9-ти основных въездах в город будут дежурить патрули, которые будут останавливать грузовики.

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«Ограничение въезда грузовиков во время метели позволит оперативнее работать снегоуборочной технике, не создавая при этом заторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянный мониторинг дорожного трафика с особым акцентом на места, где могут быть осложнения движения, будет осуществляться с единого видеоцентра КП «Киевдорсервис».

В пресс-службе напоминают, что по прогнозу Украинского Гидрометцентра, ночью и утром 11 января в Киеве ожидается сильный снег, количество осадков будет составлять 6-8 мм, прирост высоты снега – 5-10 см, на дорогах – гололедица, налипание мокрого снега.