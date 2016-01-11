В Киев ограничили въезд грузовиков из-за ухудшения погодных условий

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В связи с ухудшением погодных условий (11 января в Киеве – налипание мокрого снега, на дорогах гололедица) сегодня с 7:30 ограничен въезд крупногабаритной техники в город Киев», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что это позволит снегоуборочной технике, «которая с ночи работает на улицах города, оперативно осуществлять уборку и избежать образования пробок».

В сообщении также напомнили, что на 9-ти основных въездах в город будут дежурить патрули, которые будут останавливать грузовики. Для водителей обустроены пункты обогрева.