В Киеве сняли запрет на въезд грузовиков

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

Правоохранители просят водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Полиция также советует водителям с особой осторожностью передвигаться по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользоваться ближним светом фар или противотуманными фонарями, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщал УНИАН, киевские власти утром 11 января из-за ухудшения погодных условий ограничили въезд грузовиков в столицу.

«Сегодня с 7:30 ограничен въезд крупногабаритной техники в город Киев. Это позволит снегоуборочной технике, которая с ночи работает на улицах города, оперативно осуществлять уборку и избежать образования заторов», - отмечалось в сообщении.