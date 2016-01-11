В Киеве сняли запрет на въезд грузовиков
Запрет на въезд в Киев грузового транспорта по состоянию на 10.00 11 января снят, движение свободное.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.
Правоохранители просят водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
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Полиция также советует водителям с особой осторожностью передвигаться по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользоваться ближним светом фар или противотуманными фонарями, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Как сообщал УНИАН, киевские власти утром 11 января из-за ухудшения погодных условий ограничили въезд грузовиков в столицу.
«Сегодня с 7:30 ограничен въезд крупногабаритной техники в город Киев. Это позволит снегоуборочной технике, которая с ночи работает на улицах города, оперативно осуществлять уборку и избежать образования заторов», - отмечалось в сообщении.