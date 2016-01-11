В КГГА уверяют, что Киев очищают от снега более 500 машин и 6 тысяч коммунальщиков

В столице в течение всей ночи и утром 11 января предприятия корпорации «Киевавтодор» работают в усиленном режиме из-за снегопада.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

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К работе привлечено 259 единиц специальной техники, в том числе 101 солеразбрасыватель, 88 снегоочистительных машин, 53 трактора со специальным оборудованием, 14 солепескопогрузчиков и др.

Согласно сообщению, в первую очередь убирали и обрабатывали посыпальными материалами дороги магистрального значения и улицы, по которым курсирует общественный транспорт. Кроме того, особое внимание уделено спуски, подъемам, мостам и путепроводам, заверяют в КГГА.

Работы по уборке снега продолжаются также на тротуарах города, остановках общественного транспорта, придомовых территориях, межквартальных проездах и т.п.

Для предотвращения образования гололеда на улично-дорожной сети столицы в течение минувших суток коммунальные предприятия корпорации «Киевавтодор» использовали 1819 тонн соли и 1058 тонн песчано-солевой смеси.

За минувшие сутки дорожники вывезли с дорог и тротуаров Киева 2 264,5 т снега, отчитываются в КГГА.

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Кроме того, как отмечается в сообщении, столицу от снега убирают 169 единиц техники и 4 тыс. 837 специалистов жилищно-эксплуатационных участков районов, 62 единицы спецтехники и 823 сотрудника коммунального объединения «Киевзеленстрой», 15 единиц техники и 172 работника КП «Киевпастранс».

Таким образом, в целом на утро 11 января в Киеве работает 505 единиц специальной техники и 5 тыс. 957 специалистов коммунальных предприятий, информируют в КГГА.