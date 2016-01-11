Кличко: Если сегодня не успеем убрать снег, то Киев может стать катком

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работы коммунальных служб по уборке города от снега возле станции метро "Минская", куда он отправился без предупреждения после рабочего совещания, передает пресс-служба Кличко.

"Мы на 100 процентов не можем быть удовлетворены ситуацией с уборкой города. Мы все хотим, чтобы уже через час-два, после того, как снег выпал, город уже было убрано. Но это невозможно", - сказал Кличко.

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Он отметил, что протяженность дорог в Киеве составляет 1600 километров и два-три раза большая протяженность тротуаров, и поэтому одновременно все убрать очень сложно. "Но я обратил внимание руководителей коммунальных служб и глав районов, главные магистрали должны быть убраны. То же касается тротуаров и остановок", - добавил столичный градоначальник.

Отмечается, что Кличко поблагодарил работников коммунальных служб за их работу, однако подчеркнул, что она должна быть еще более эффективной. "Если за сегодня мы не успеем убрать снег, то уже через два дня город превратится в каток. Потому что на завтра синоптики обещают дождь, а послезавтра - снова морозы", - подчеркнул мэр Киева.

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Виталий Кличко также подчеркнул, что снегоуборочная техника должна выходить на улицы сразу, как начинаются осадки.

Как сообщал УНИАН, ГСЧС предупреждает о сложных погодных условиях в ближайшие три дня: 11-13 января ожидается мокрый снег с переходом в дождь. ГСЧС обращается к гражданам быть осторожными во время пребывания на улице, ограничить использование собственного автотранспорта и не планировать поездок на значительные расстояния.