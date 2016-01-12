Киевлянам пересчитают плату за низкую температуру в квартирах - Кличко
00:19, 12 января 2016Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что жителям украинской столицы будет пересчитана плата за тот период, во время которого температура в домах не соответствовала норме.
С начала месяца были жалобы из 700 домов Киева / УНИАН
«Мы должны сделать все, чтобы в домах киевлян было тепло, и температура в квартирах соответствовала нормативам», - заявил Кличко 11 января во время рабочего совещания, сообщает сайт КГГА.
В частности, с начала месяца были жалобы из 700 домов Киева. Сейчас по каждому дому работает комиссия.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести перерасчет оплаты за теплоснабжение по всем объектам, где услуга не была оказана качественно.
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