Киевские власти призывают родителей информировать о несоблюдении температурного режима в школах и детсадах.

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В течение прошлой недели мы внимательно следили за температурным режимом и уровнем заболеваемости в столице, чтобы оперативно отреагировать на любые изменения и угрозы для здоровья и комфорта детей. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в Киеве нет таких условий, при которых город должен был бы продлевать каникулы», – подчеркнула она.

Читайте такжеКиевлянам пересчитают плату за низкую температуру в квартирах – Кличко

В частности, по словам Старостенко, 9 и 10 января сотрудники Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА провели объезд учебных заведений во всех районах, чтобы проверить их готовность к возобновлению учебно-воспитательного процесса.

«По состоянию на понедельник, 11 января, в Киеве имеются сложности с отоплением в двух детсадах, двух школах и одной школе-детсаду в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах. В то же время киевские городские власти обращаются к родителям с просьбой информировать через районные управления образования, контакт-центр (15-51) и социальные сети о выявлении несоответствия температурного режима в образовательных учреждениях санитарным нормам для оперативного реагирования городских служб», – подчеркнула заместитель председателя КГГА.

Читайте такжеПравительство предлагает штрафовать за самовольное отключение от централизованного отопления и горячей воды

Как напоминают в КГГА, согласно государственным санитарным нормам, температура в дошкольных учебных заведениях не должна быть ниже 20 градусов, а в общеобразовательных – 18 градусов по Цельсию.