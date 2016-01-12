Жителей столичной Оболони предупреждают о фальшивых платежках за капремонт подъездов (фото)
Неизвестные распространили фальшивые платежки за капремонт подъездов жилых домов на Оболони.
Жителей столичного Оболонского района предупреждают о распространении неизвестными фальшивых платежек за капремонт подъездов жилых домов.
Соответствующее предостережение обнародовал председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Цибульщак в Facebook.
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«По информации КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Оболонского района г.Киева», в ваши почтовые ящики попали счета на оплату капитального ремонта подъезда от ООО «Видди-трейд». Предупреждаю — эти счета являются мошенническими!», - написал глава района, призывая жителей столицы к бдительности.