Жителей столичной Оболони предупреждают о фальшивых платежках за капремонт подъездов (фото)

Неизвестные распространили фальшивые платежки за капремонт подъездов жилых домов на Оболони.

Жителей столичного Оболонского района предупреждают о распространении неизвестными фальшивых платежек за капремонт подъездов жилых домов. Соответствующее предостережение обнародовал председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Цибульщак в Facebook. Читайте такжеПодробности ночного взрыва на Оболони: террористы планировали подорвать жилой дом (видео) «По информации КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Оболонского района г.Киева», в ваши почтовые ящики попали счета на оплату капитального ремонта подъезда от ООО «Видди-трейд». Предупреждаю — эти счета являются мошенническими!», - написал глава района, призывая жителей столицы к бдительности.

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