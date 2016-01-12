Против донецкого мажора, сбившего насмерть женщину в Киеве, до сих пор не возбудили дело - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап, ссылаясь на данные пресс-секретаря киевской полиции Оксаны Блищик.

Как стало известно, мажором, который в минувшую субботу в районе метро "Левобережная" вылетел на обочину на Мерседесе GL, убил одного человека и травмировал трех, является Станислав Андреевич Толстошеев - сын бизнесмена из Дружковки Донецкой области. Журналист отметил, что Толстошеев-старший в партнерстве с донецкими регионалами активно занимался строительством во времена Януковича.

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"Джип Мерседес с номерами АН 7337 ЭР зарегистрирован на его дочь - Толстошееву Елену 1990-го года рождения. Что-то мне подсказывает, что парень будет ожидать суд по этому делу где-то в районе Мальдив. Тем более, что есть информация, что два года назад он уже совершил ДТП и счастливо избежал наказания", - выразил возмущение Гнап.

Журналист после общения со спикером полиции сообщил, что палату виновника ДТП не охраняют. Кроме того, ему не вручили подозрение и не избрали меру пресечения.

Также в полиции утверждают, что убийство еще надо доказать. "Это убийство еще надо доказать. Следователь говорит, что, по словам родителей, у него врожденный порок сердца и в момент аварии сердце дало сбой, он потерял сознание и выехал на обочину. Проверка показала, что следов алкоголя и наркотиков в крови не было", - заявила Блищик.

Напомним, 9 января в Днепровском районе столицы, вблизи станции метро "Левобережная", водитель иномарки выехал на тротуар и сбил насмерть пожилую женщину, еще один человек получил травмы.