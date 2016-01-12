В Киеве наркоман пытался угнать автомобиль с женой владельца - СМИ

В связи с этим муж несколько раз выстрелил в злоумышленника из травматического пистолета, передает dtp.kiev.ua.

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"Необычный случай произошел в Киеве в Голосеевском районе. Там 19-летний парень, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался завладеть автомобилем Mercedes, в котором в это время сидела жена водителя. Владелец не растерялся и несколько раз выстрелил в злоумышленника из травматического пистолета. В результате угонщик был ранен и задержан. Ему оказана медпомощь", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что против донецкого мажора, сбившего насмерть женщину в Киеве, до сих пор не возбудили дело.