Полиция выдвинула подозрение донецкому "мажору", который в Киеве сбил женщину насмерть

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Мажору" С.Толстошееву, чей джип задавил насмерть потерпевшую Н.Прилуцкую и нанес телесные повреждение потерпевшему А.Викарчуку, предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286, что выразилось в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПротив донецкого мажора, сбившего насмерть женщину в Киеве, до сих пор не возбудили дело - журналист

Шевченко отметил, что руководством ГУ НП в г. Киеве ход расследования в данном производстве взят на контроль.

"Полиция очень не рекомендует подозреваемому, который утверждает, что внезапно потерял сознание за рулем из-за врожденной серьезной болезни, пытаться скрыться от правосудия", - подытожил спикер Нацполиции.

"Мажора" С.Толстошеєву, чей джип задавил на смерть потерпевшую Н.Прилуцкую и нанес телесных повреждений потерпевшему А.Вікар... Опубликовано Artem Shevchenko13 января 2016 г.

Напомним, 9 января в Днепровском районе столицы, вблизи станции метро "Левобережная", водитель иномарки выехал на тротуар и сбил насмерть пожилую женщину, еще один человек получил травмы.