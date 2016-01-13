Прорыв теплосети на Оболони: без тепла и горячей воды остались более 40 домов
21:06, 13 января 2016Киев
1467
В Оболонском районе столицы произошел прорыв участка теплосети.
Без отопления остались 44 дома / Фото УНИАН
Авария произошла на ул. Маршала Малиновского, 3, сообщили в пресс-службе КГГА.
"На время устранения повреждения от горячего водоснабжения и отопления отключены 44 жилых дома, 4 детских садика, 3 школы", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Соломенском районе Киева отключили тепло и горячую воду
Как стало известно, ремонтные работы планируется завершить утром 14 января.
Ранее УНИАН сообщал, что Киевская городская рада приняла решение в 2016 году оборудовать 100% жилого фонда столицы точками учета тепловой энергии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter