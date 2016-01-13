Прорыв теплосети на Оболони: без тепла и горячей воды остались более 40 домов

Авария произошла на ул. Маршала Малиновского, 3, сообщили в пресс-службе КГГА.

"На время устранения повреждения от горячего водоснабжения и отопления отключены 44 жилых дома, 4 детских садика, 3 школы", - отмечается в сообщении.

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Как стало известно, ремонтные работы планируется завершить утром 14 января.

Ранее УНИАН сообщал, что Киевская городская рада приняла решение в 2016 году оборудовать 100% жилого фонда столицы точками учета тепловой энергии.