На станции киевского метрополитена произошел пожар
На станции киевского метрополитена "Дружбы народов" Сырецко-печерской линии произошел пожар в МАФе.
Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Отмечается, что сегодня, 13 января на станции "Дружбы народов" в МАФе, расположенном в верхнем вестибюле возле эскалатора, произошел пожар, вследствие чего станция была закрыта для пассажиров.
По состоянию на данный момент станция уже открыта для пассажиров.
Друзі! Станцію "Дружби народів" відкрито для пасажирів. Спокійного вам вечора!Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, January 13, 2016
"13 января в 20:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на станции метрополитена “Дружбы народов “Сырецко-Печерской” линии, которая произошла в кассовом зале возле эскалаторов", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.
Отмечается, что на месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. В 21:13 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ліквідовано пожежу в кіоску метрополітену13 січня о 20:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДС...Posted by Головне управління ДСНС України в м.Києві on Wednesday, January 13, 2016
Горит станция метро Дружбы Народов. От дыма вонь на всю улицу.Posted by Олег Решетняк on Wednesday, January 13, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на станции метро «Вокзальная» правоохранители обнаружили у молодого человека 308 патронов калибра 5,45 мм, шесть гранат и запалы к ним.