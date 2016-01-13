На станции киевского метрополитена произошел пожар

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 13 января на станции "Дружбы народов" в МАФе, расположенном в верхнем вестибюле возле эскалатора, произошел пожар, вследствие чего станция была закрыта для пассажиров.

По состоянию на данный момент станция уже открыта для пассажиров.

"13 января в 20:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на станции метрополитена “Дружбы народов “Сырецко-Печерской” линии, которая произошла в кассовом зале возле эскалаторов", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Отмечается, что на месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. В 21:13 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.

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