Кличко говорит, что чиновники-вымогатели должны быть наказаны по всей строгости закона

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по вопросам координации усилий и взаимодействия исполнительной власти и общества в борьбе с коррупцией.

"На днях по обращению киевских предпринимателей, которые жаловались на руководителя одного из коммунальных предприятий, СБУ провела мероприятия и установила факт вымогательства. В результате - один человек задержан, один объявлен в розыск. Я общался с женщиной-предпринимателем, которая обратилась о случае вымогательства. Она довольна, насколько оперативно и профессионально все сработали. Надеюсь, что расследование завершится в ближайшее время. И ему нужно придать максимальную огласку. Это будет предостережением для тех, кто хочет получить "легкие" деньги", - отметил Кличко.

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Мэр обратился к силовикам, чтобы они были принципиальными в борьбе с коррупцией. "Борьба с коррупцией не закончилась. Только совместными действиями мы можем защитить киевлян от коррупции. И здесь важны и оперативные действия, и меры на упреждение", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко также отметил, что все виновные должны понести наказание. "Все, кто в погоне за "легкими" деньгами занимаются вымогательством, должны быть наказаны по всей строгости закона. Пока не будут наказаны виновные, борьба с коррупцией будет выглядеть иллюзией", - сказал мэр столицы.

Кличко также обратился к киевлянам с просьбой сообщать об известных им коррупционные схемах или требованиях получения взятки в правоохранительные органы, СБУ, прокуратуры, полиции и КГГА. "А мы будем немедленно реагировать. Это задача для каждого из нас. Только вместе мы можем преодолеть такое позорное явление, как коррупция", - подчеркнул мэр Киева.

В совещании приняли участие председатель СБУ в г. Киеве Степан Грищук, начальник главного управления полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, заместитель прокурора г. Киева Анатолий Корш, директор департамента аудита и внутреннего контроля КГГА Геннадий Плис, и. о.. начальника управления по предупреждению коррупции КГГА Вера Олейник.