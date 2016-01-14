В Киеве из-за гриппа с 16 января вводят карантин

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил во время совещания с заместителями и руководителями профильных департаментов относительно ситуации с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ в столице, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

По его словам, не дожидаясь превышения эпидемиологического порога, столичная власть приняла решение с 16 января ввести карантин в учреждениях образования и здравоохранения, учреждениях города и ввести ограничения на проведение публичных мероприятий в столице.

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«Мы не будем ожидать, пока будет превышен эпидемиологический порог сезонных заболеваний в столице, и приняли решение ввести с субботы карантин в Киеве для недопущения распространения сезонных заболеваний. Это превентивная мера, ведь мы видим негативную динамику по количеству больных. Учитывая специфичность вируса и тяжелые осложнения от гриппа, мы должны предупредить распространение сезонных заболеваний», - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что Киев стопроцентно обеспечен противовирусными средствами, которые были закуплены, в частности, и на сэкономленные по результатам бюджетного года средства.

Киевский городской голова также обратил внимание владельцев аптечных сетей столицы на важность недопущения повышения цен на противовирусные и иммуностимулирующие средства и витамины. «Я обращаюсь к фармацевтических компаний и частных киевских аптек с просьбой не спекулировать на стоимости лекарственных препаратов в связи с началом карантина. Мы приняли решение приостановить работу детских учебных заведений, чтобы предотвратить эпидемию в Киеве. Обращаюсь ко всем киевлянам с просьбой ознакомиться с симптомами вируса и вовремя обращаться за помощью к врачам », - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Профилактический карантин в столице будет введен с субботы, 16 января, и продлится до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, с начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2015) и по 10 января текущего года в Украине зарегистрировано 2,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Зафиксировано 25 летальных случаев в результате осложнений от гриппа.

В Киеве за период с 4 по 10 января гриппом и ОРВИ заболели 13 475 тыс. человек, из них 8 тыс. 289 случаев заболеваний (61,5%) зарегистрированы у детей в возрасте до 17 лет.

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С начала эпидсезона в столице было зарегистрировано два летальных случая от гриппа А, осложненного пневмонией, у взрослых лиц, относящихся к группе риска.