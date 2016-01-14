В Киеве грипп унес жизни 12 человек - СМИ
18:24, 14 января 2016Киев
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В Киеве по состоянию на сегодняшний день, 14 января 2016 года, от гриппа скончались уже 12 человек.
Жертвами гриппа в столице стали 12 человек / kaboompics.com
Об этом сообщил источник в Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК-Украина.
"Больше информации будет озвучено завтра на брифинге в мэрии", - отметил источник.
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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Украине с начала эпидемиологического сезона, с 1 октября 2015 года по 10 января текущего года, от осложнений в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерло 25 человек.
Сегодня власти Киева решили с субботы, 16 января, ввести карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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