В Киеве грипп унес жизни 12 человек - СМИ

Об этом сообщил источник в Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК-Украина.

"Больше информации будет озвучено завтра на брифинге в мэрии", - отметил источник.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Украине с начала эпидемиологического сезона, с 1 октября 2015 года по 10 января текущего года, от осложнений в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерло 25 человек.

Сегодня власти Киева решили с субботы, 16 января, ввести карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.