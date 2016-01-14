Прокуратура Киева отчиталась о борьбе с коррупцией среди госслужащих в 2015 году

Об этом на совещании в Киевской городской государственной администрации сообщил заместитель прокурора города Киева Анатолий Корж, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

По его словам, причастными к указанной категории преступлений являются государственные служащие всех рангов и категорий (41 привлеченный), среди которых 12 должностных лиц районных администраций и коммунальных предприятий города, работники контролирующих органов и правоохранители (31 человек).

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Среди последних выявленных случаев коррупционных правонарушений заместитель прокурора города привел факт вымогательства 500 тыс. грн взятки руководителем столичного коммунального предприятия за непрепятствование проведению новогодней ярмарки.

Всего правоохранительными органами города в течение прошлого года открыто 104 уголовных производства по фактам коррупционных правонарушений, совершенных государственными служащими, правоохранительными органами и другими субъектами данной категории преступлений. Разоблачение многих фактов преступных проявлений произошло благодаря совместным согласованным действиям органов власти и прокуратуры.

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Корж, в частности, отметил, что по результатам расследований указанных производств в суд направлено 77 обвинительных актов, из которых 3 - по фактам совершения преступлений в земельной и природоохранной сферах, 4 - в сфере образования и по 5 в сферах здравоохранения, транспорта, бюджетной, кредитно-финансовой и других.

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В целом по результатам принятых в прошлом году мер обеспечено возмещение 12 млн грн убытков, причиненных коррупционными преступлениями. Арестовано и изъято имущество коррупционеров почти на 14 млн грн, предъявлены иски на 14,7 млн грн.