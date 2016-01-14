Завтра медики оценят возможность транспортировки в суд "мажора", сбившего в Киеве женщину насмерть

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, “врач, который непосредственно наблюдает за состоянием здоровья Толстошеева, говорит, что не может определиться относительно возможности транспортировки его подопечного в суд”.

“Учитывая такой ход событий, по инициативе правоохранительных органов была назначена медицинская комиссия”, - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января вблизи станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил насмерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

9 января полиция сообщала, что водителю «Мерседеса» стало плохо и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

Сегодня, 14 января, в полиции сообщили, что Толстошееву предъявлено подозрение и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следствие подготовило ходатайство в суд о взятии Толстошеева под стражу.

Как заявил начальник следственного отдела управления Нацполиции в Киеве Анатолий Андросович, по результатам анализов установлено, что подозреваемый не был в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем автомобиля, а результаты экспертизы относительно возможного наличия в его организме наркотических веществ еще не поступили.

Также Андросович отметил, что Толстошеев действительно страдает хроническими заболеваниями с 6-летнего возраста, но не уточнил, какими именно.

Также начальник следственного управления отметил, что автомобиль “Мерседес”, за рулем которого был Толстошеев, принадлежит его сестре.