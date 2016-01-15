В Киеве из-за осложнений от свиного гриппа умерли четыре человека, еще четверо находятся в реанимации

В Киеве из-за осложнений от заболевания пандемическим (свиного) гриппа умерли 4 человека, еще 4 находятся в реанимации.

Об этом сообщила сегодня на брифинге директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Донченко, передает корреспондент УНИАН.

"Относительно летальных случаев, то от осложнений гриппа на сегодняшний день их зафиксировано 4", - отметила чиновница.

Читайте такжеКвиташвили заявляет, что в Украине нет эпидемии гриппа

Она сообщила, что в киевских стационарах госпитализированы с симптомами болезни 237 взрослых и 120 детей.

"На сегодняшний день в отделениях реанимации или в отделениях интенсивной терапии находятся только 4 человека, у которых диагностирован грипп", - добавила Донченко.

Руководитель профильного департамента подчеркнула важность своевременного обращения к врачу в первые дни болезни. Она объяснила, что важно вовремя диагностировать штамм вируса и назначить соответствующее лечение.

При этом директор департамента здравоохранения обратила внимание на то, что все четверо умерших очень поздно обратились за медицинской помощью, преимущественно занимались самолечением.

«У всех четырех было позднее обращение за медпомощью - вообще на 6-7 сутки, - отметила она. - Все это взрослые люди. На этапе заболевания у них был диагностирован грипп типа А».

Читайте такжеВ Киеве грипп унес жизни 12 человек - СМИ

Чиновница заверила, что сейчас все медицинские стационары Киева, которые готовились для приема пациентов с симптомами пандемического гриппа, а это инфекционные отделения Александровской, 4-я и 9-я клинические больницы, Центр перинатальной и репродуктивной медицины - для беременных женщин и детская инфекционная больница обеспечены всеми необходимыми препаратами и оборудованием для оказания противовирусной терапии, антибактериальной и смешанной терапии. В настоящее время остаются свободными для госпитализации взрослых 67 коек в подготовленных отделениях медучреждений и 120 - для детей.