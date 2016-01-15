Резонансное ДТП с участием "мажора" на "Левобережной": появилось видео с места происшествия
В интернете появилось видео с веб-камеры, на котором запечатлен момент ДТП в Киеве возле метро "Левобережная", в результате которого умерла женщина.
Видеозапись с веб-камеры показали на сайте "Видеопробки".
Как можно увидеть из видео, белый внедорожник Mercedes выезжает на тротуар и врезается в киоск.
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На записи момент аварии можно увидеть на 28 секунде.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января вблизи станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил насмерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.
9 января полиция сообщала, что водителю «Мерседеса» стало плохо и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.
14 января в полиции сообщили, что Толстошееву предъявлено подозрение и назначена судебно-медицинская экспертиза.