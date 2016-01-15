Вблизи автомойки в Днепровском районе Киева прогремели взрывы

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook. «Столичная полиция устанавливает причины взрывов в Днепровском районе. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Начато уголовное производство», – написала она.

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По словам Блищик, правоохранители получили сообщение о взрывах в 13:33, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа райуправления полиции.

«Установлено, что по указанному в сообщении адресу прибыли представители предприятия благоустройства с целью проверки деятельности автомойки. А впоследствии вблизи их автобуса раздалось два взрыва», - сообщила она.

Блищик также отметила, что информации о пострадавших правоохранителям на данное время не поступало.

По данному факту начато уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится тщательный осмотр места происшествия, устанавливаются лица, которые бросили взрывные устройства, а также свидетели и очевидцы происшедшего, добавила пресс-секретарь.