Взрывы в Днепровском районе столицы: полиция рассказала о подробностях происшествия
15:25, 15 января 2016Киев
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Полиция квалифицировала как хулиганство два взрыва, прогремевших сегодня в Днепровском районе Киева.
Полиция проводит тщательный осмотр места происшествия / facebook.com
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве, в 13.33 правоохранителям поступила информация о взрывах на улице в Днепровском районе.
Установлено, что по предоставленному правоохранителям адресу прибыли представители предприятия благоустройства с целью проверки деятельности автомойки, а впоследствии вблизи их автобуса прогремели два взрыва.
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Пострадавших нет. Проводится тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, которые бросили взрывчатку, свидетели и очевидцы.
По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК.
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