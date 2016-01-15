Взрывы в Днепровском районе столицы: полиция рассказала о подробностях происшествия

15:25, 15 января 2016
Киев
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Полиция квалифицировала как хулиганство два взрыва, прогремевших сегодня в Днепровском районе Киева.

Полиция / facebook.com/Патрульна-поліція-України

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве, в 13.33 правоохранителям поступила информация о взрывах на улице в Днепровском районе.

Установлено, что по предоставленному правоохранителям адресу прибыли представители предприятия благоустройства с целью проверки деятельности автомойки, а впоследствии вблизи их автобуса прогремели два взрыва.

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Пострадавших нет. Проводится тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, которые бросили взрывчатку, свидетели и очевидцы.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК.

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