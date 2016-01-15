Резонансное ДТП на "Левобережной": виновника происшествия "мажора" Толстошеева привезли в суд

Заседание суда по его делу уже началось, передает ТСН.

По информации СМИ, утром у Толстошеева взяли анализы, а около 14 часов в его палату пришел следователь.

Фигуранта смертельного ДТП повезли в Шевченковский суд столицы.

Свидетелями Толстошеев выступают его брат и друг.

Судмедэкспертиза установила, что у виновника ДТП пролапс клапанов сердца.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января вблизи станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил насмерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

9 января полиция сообщала, что водителю «Мерседеса» стало плохо и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

14 января в полиции сообщили, что Толстошееву предъявлено подозрение и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сегодня в интернете появилось видео с веб-камеры, на котором запечатлен момент ДТП в Киеве возле метро "Левобережная", в результате которого умерла женщина.